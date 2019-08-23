Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da birçok noktada denetim
İstanbul'da birçok noktada denetim
Gaziantep'te evin zemini çöktü
Gaziantep'te evin zemini çöktü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Tuba Erkol'un katili Bekir Erkol tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.

Tuba Erkol'un katili Bekir Erkol tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verildikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Bekir Erkol (40), adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Tuba Erkol, olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.