Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı

Çelikhan ilçesinde tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı.

Tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tüfeği kazara ateş alan güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu (48), Yeşiltepe köyündeki tarlasını sürdüğü esnada av tüfeği ateş aldı.

Saçmalarla sol bacağından yaralanan Mutlu, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Korucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #güvenlik korucusu #Adıyaman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.