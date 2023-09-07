Tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vurdu

Çorum'da bir kişi oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.

Tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vurdu
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Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.C.E. (22) kendi evinde pompalı tüfek ile oynadığı esnada bir anda tüfek ateş aldı.

Tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vurdu - Resim : 1

Silah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından vurulan M.C.E. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüfekle oynarken yanlışlıkla kendini vurdu - Resim : 2

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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