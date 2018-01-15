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Tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

Sinop'ta 13 yaşındaki çocuğun oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 10 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı

Sinop'ta 13 yaşındaki çocuğun oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 10 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancılı köyü Orta Mahalle'deki evlerinde K.S. (13) ile kardeşi K.S. (10), babalarına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki K.S. yaralandı. Boğazından yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ameliyata alındı.

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sinop #Orta Mahalle #Bostancılı köyü
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