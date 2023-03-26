TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduklarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği de belirlendi.

TÜİK verilerine göre; İstanbul'da yaşayanların sayısı 2021 verilerine göre, 15 milyon 840 bin 900. Buna göre; Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Fakat; Nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. İşte o iller...