TÜİK açıkladı: İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
TÜİK'in 2021 nüfus verilerine göre; İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından iç göç alan şehir ile ilgili en çok merak edilen nüfus verilerinden biri şehirde hangi ilden kaç kişinin yaşadığı. İşte İstanbul'da en çok yaşayan kişilerin memleketleri...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul'da yaşayanların aslen nereli olduklarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşayanların aslen nereli oldukları belli oldu. İlçe ilçe açıklanan verilerde en çok hangi ilden vatandaş geldiği de belirlendi.
TÜİK verilerine göre; İstanbul'da yaşayanların sayısı 2021 verilerine göre, 15 milyon 840 bin 900. Buna göre; Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Fakat; Nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. İşte o iller...
• Adana - 98 bin 449 kişi
• Adıyaman - 210 bin 570 kişi
• Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi
• Ağrı - 216 bin 859 kişi
• Amasya - 179 bin 213 kişi
• Ankara - 108 bin 444 kişi
• Antalya - 47 bin 902 kişi
• Artvin - 85 bin 86 kişi
• Aydın - 31 bin 304 kişi
• Balıkesir- 102 bin 803 kişi
• Bilecik- 36 bin 497
• Bingöl- 147 bin 988 kişi