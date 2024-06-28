TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehirleri

Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı. 2024 yılında en mutsuz iller sıralamasında ilk 10 şehir belli oldu ve sonuçlar şaşkınlık yarattı. Siz de bu listedeki illerden birinde mi yaşıyorsunuz? TÜİK, Türkiye'nin en mutsuz 10 ilini duyurdu. İşte TÜİK'in açıkladığı en mutsuz 10 il...

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehirleri

Türkiye'nin en mutsuz illeri açıklandı. 2024 yılında en mutsuz iller sıralamasında ilk 10 şehir belli oldu ve sonuçlar şaşkınlık yarattı.  İşte TÜİK'in açıkladığı en mutsuz 10 il...

İŞTE, TÜRKİYE’NİN EN MUTSUZ ŞEHİRLERİ ARASINDA İLK 10’A GİREN İLLER

1- Diyarbakır: %24,74

2- Antalya: %19,54

3- Trabzon: %19,12

4- İzmir: %17,23

5- Ankara: %16,42

6- Samsun: %15,31

7- İstanbul: %14,98

8- Çorum: %9,01

9- Ordu: %8,75

10- Gümüşhane: %8,64

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