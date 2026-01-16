TÜİK açıkladı: Trafikteki araç sayısı 33 milyonu aştı!

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılı genelinde trafiğe 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın kaydı yapıldı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,9'luk bir azalışı ifade ediyor.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 oranında artarak 55 bin 907 adede ulaştı. Ocak-Aralık dönemindeki bu hareketlilik sonucunda trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adetlik net bir artış gerçekleşti. Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650 olarak kayıtlara geçti.

ARALIK AYINDA TRAFİK HAREKETLENDİ

Yılın son ayında taşıt kayıtlarında belirgin bir ivmelenme görüldü. Aralık ayında toplam 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 35,5'lik bir artışa işaret ediyor. Araç türlerine göre artış oranlarına bakıldığında; otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 artış saptandı.

Yıllık bazda kıyaslama yapıldığında ise Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttı. Bu dönemde özel amaçlı taşıt kayıtları yüzde 84,1, kamyonet yüzde 49,6 ve otomobil yüzde 35,3 artış gösterirken; motosiklet, traktör, minibüs, kamyon ve otobüs kayıtlarında düşüş yaşandı.

YOLLARDAKİ HAKİMİYET OTOMOBİLDE

Aralık ayında trafiğe kaydedilen araçların pastadaki dağılımı da netleşti. Kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör oluşturdu. Kalan dilimi ise kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar paylaştı.

Toplam araç parkına bakıldığında ise 33 milyon 612 bin 650 taşıtın yüzde 51,7'sini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri yüzde 21,2 ile motosikletler ve yüzde 14,6 ile kamyonetler takip ediyor.

İkinci el piyasasındaki hareketlilik Aralık ayında da devam etti. Ay boyunca toplam 1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68,9'unu otomobiller oluştururken, kamyonetler yüzde 15,2 ve motosikletler yüzde 7,7 pay aldı.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yakıt türü dağılımı, sürücü tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit ve yüzde 16,7'si elektrikli araçlardan oluştu. Dizel araçların payı yüzde 8,5'te kalırken, LPG'li araçlar yüzde 1,1 oranında gerçekleşti. Sadece Aralık ayında trafiğe katılan otomobil sayısı ise 147 bin 173 oldu.

Mevcut filonun genel yapısında ise dizel ve LPG hakimiyeti sürüyor. Trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li. Hibrit araçların toplamdaki payı yüzde 4,0, elektrikli araçların payı ise yüzde 2,1 seviyesinde.

TRAFİKTEKİ ARAÇLAR YAŞLANIYOR MU?

TÜİK raporu, Türkiye'deki araçların yaş ortalamasını da gözler önüne serdi. 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 motorlu kara taşıtının ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Araç gruplarına göre en yüksek yaş ortalaması 24,9 ile traktörlerde görülürken, kamyonlar 18,4, otobüsler 16,5, minibüsler 16,2 yaş ortalamasına sahip. Otomobil ve kamyonetlerin yaş ortalaması 14,2 iken, en genç araç grubu 9,9 yaş ile motosikletler oldu.

2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet aracın ortalama yaşı ise 11,8 olarak belirlendi. İkinci el piyasasında el değiştiren otomobillerin ortalama yaşı 12,7 olarak kayıtlara geçti.