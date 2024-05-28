TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunu açıklandı. Peki bu rapora göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri hangisi?

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu - Resim: 1

Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu - Resim: 2

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu - Resim: 3

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

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TÜİK açıkladı: Türkiye’nin ne mutlu şehirleri belli oldu - Resim: 4

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde:

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