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TÜİK Başkanı Yinal Yağan trafik kazası geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı

TÜİK Başkanı Yinal Yağan trafik kazası geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarptığı kazada hafif yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde, Yasin Coşar'ın kullandığı Yağan'ın makam aracı, saat 09.30 sularında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

TÜİK Başkanı Yağan hafif yaralanırken, makam aracının şoförü Coşar kazadan yara almadan kurtuldu.

Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tuik #Yinal Yağan
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