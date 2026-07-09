TÜİK dünya nüfus verilerini açıkladı! Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte şok eden rakamlar

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihine ithafen kabul edilen "Dünya Nüfus Günü" çerçevesinde yayımlanan raporda, küresel nüfusun ulaştığı devasa boyutlar gözler önüne serildi. Dünya nüfusunun 1999'da 6 milyara, 2011'de 7 milyara ve 2022'de 8 milyara ulaştığı tahmin edilirken, BM verilerine göre küresel nüfusun güncel olarak 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörüldü.

ZİRVEDE HİNDİSTAN VAR, ÜÇ ÜLKE DÜNYANIN YÜZDE 39'UNU OLUŞTURUYOR

Küresel nüfus tahminlerinde en fazla insana ev sahipliği yapan ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı hemen ardındından 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin ve 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD takip etti. Bu üç dev ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini meydana getirdi.

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK VE GENÇ NÜFUSU AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ GERİDE BIRAKTI

Raporda ülkelerin yaş gruplarına göre nüfus yapıları da detaylıca analiz edildi. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısı, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeyle karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu:

Çocuk Nüfusu: Dünyada çocuk nüfus oranı en yüksek ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti, en düşük ülke ise yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu. Dünya çocuk nüfusu ortalaması yüzde 29,3 olurken, Türkiye yüzde 24,8 ile bu ortalamanın altında kaldı. Ancak Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, AB'nin en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülkesi İrlanda'yı (yüzde 22,3) bile geride bırakarak 27 AB üyesi ülkenin tamamından daha yüksek çıktı.

Genç Nüfusu: 15-24 yaş arası genç nüfus oranında dünyada zirve yüzde 23,3 ile Güney Sudan'ın, dip ise yüzde 8,8 ile Monako'nun oldu. Küresel gençlik ortalaması yüzde 15,6 olarak belirlenirken, Türkiye yüzde 14,8 ile ortalamanın hafif altında yer aldı. Buna karşın Türkiye, AB'de genç nüfusu en yüksek olan İrlanda'yı (yüzde 13,5) yine geçerek 27 AB üyesinden daha yüksek bir genç nüfus oranına sahip olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASINDAN DAHA YAŞLI, AVRUPA'DAN DAHA GENÇ

Dünya genelinde 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranları incelendiğinde, en yaşlı nüfusa sahip ülke yüzde 36 ile Monako olurken, en düşük yaşlı oranına sahip ülke yüzde 1,7 ile Katar olarak belirlendi.

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı ortalaması yüzde 10,4 olarak kayıtlara geçerken, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile küresel ortalamanın üzerinde çıktı. Bu durum Türkiye nüfusunun küresel ölçekte yaşlanma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ancak AB verileriyle kıyaslandığında, AB'nin en düşük yaşlı oranına sahip ülkesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (yüzde 14,9) bile daha düşük bir yaşlı nüfus oranına sahip olan Türkiye, Avrupa kıtasına kıyasla oldukça genç kalmayı sürdürdü. AB'nin en yaşlı ülkesi ise yüzde 25,1 ile İtalya oldu.