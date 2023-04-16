TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu 10 şehri
TÜİK verileri, Türkiye hakkında sosyolojik bilgilerin alınmasını sağlıyor. Bu verilerde Türkiye'nin en mutlu şehirleri de bulunuyor. Bu açıdan listenin başında Sinop bulunuyor. Yine ilk 10'un tamamını Anadolu şehirleri oluşturuyor. Peki Türkiye'nin en mutlu şehirleri hangileri?
10 - ŞIRNAK
Doğu Anadolu ili olan ve bugün Koronavirüs vakalarında da en az vakaya sahip olan il olarak bilinen Şırnak, % 71.36 oranıyla listenin 10. sırasında yer alıyor. İl nüfusu 537 bin 672'dir.
9 - SİİRT
Güney Doğu Anadolu ili olan Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor. Nüfusu 331 bin 70 olan ilin bu nüfusundan % 72.4'lük kısmı, şehirde yaşamaktadır.
8 - UŞAK
İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasındaki bir geçiş bölümünde bulunan şehir, % 72.34 ile listenin 8. sırasında yer alıyor. İlin nüfusu 369.433'dür. Sadece merkez ilçenin nüfusu ise 206 bin'dir.
7 - DÜZCE
Batı Karadeniz'de yer alan Düzce ili, % 72.77'lik oranla listede 7. sırada yer almaktadır. İl nüfusu 395 bin 679'dur. % 68.8'i şehirde yaşamaktadır.