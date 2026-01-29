TÜİK'ten çarpıcı analiz: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle hazırlanan analiz, iç göçün yarattığı nüfus hareketliliğini gözler önüne serdi. "Herkes memleketinde yaşasaydı" simülasyonunda İstanbul'un nüfusu inanılmaz bir hızla erirken, zirvenin yeni sahipleri şaşırttı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını mercek altına alarak merak edilen o senaryonun sonuçlarını ortaya koydu.

Hazırlanan liste, vatandaşların kendi memleketlerinde yaşamaları durumunda Türkiye'nin nüfus haritasının nasıl şekilleneceğini net bir şekilde gösterdi.

İSTANBUL'DA İNANILMAZ ERİME

İç göçün durduğu ve herkesin kütüğünün bulunduğu ilde yaşadığı senaryoda, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da devasa bir nüfus kaybı yaşanıyor. Verilere göre megakentin nüfusu, büyük bir düşüş kaydederek yaklaşık 2,5 milyon seviyesine kadar geriliyor.

İstanbul'un şaşırtıcı düşüşüne karşılık, Anadolu şehirleri nüfus patlaması yaşıyor. Analize göre Şanlıurfa ve Konya, Türkiye’nin en kalabalık merkezleri haline gelerek demografik dengeleri tamamen değiştiriyor.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin nüfusu şu şekilde olacaktı;

1. Yalova: 131.267

2. Tunceli: 257.258

3. Bilecik: 272.104

4. Bayburt: 288.939

5. Bartın: 344.432

6. Kilis: 348.320

7. Karabük: 352.990

8. Iğdır: 364.234

9. Hakkari: 364.913

10. Karaman: 367.891

11. Burdur: 378.437

12. Uşak: 416.728

13. Düzce: 437.889

14. Kırklareli: 442.879

15. Bolu: 448.324

16. Artvin: 450.827

18. Edirne: 502.227

19. Kırıkkale: 541.579

20. Nevşehir: 544.768

21. Ardahan: 551.830

22. Çanakkale: 557.115

23. Isparta: 563.898

24. Tekirdağ: 568.105

25. Kırşehir: 584.323

26. Bingöl: 595.180

27. Aksaray: 599.691

28. Erzincan: 643.518

29. Amasya: 654.464

30. Muğla: 667.530

31. Niğde: 674.747

32. Çankırı: 685.417

33. Kocaeli: 692.210

34. Osmaniye: 710.887

35. Sinop: 716.095

36. Zonguldak: 735.092

37. Kütahya: 735.138

38. Şırnak: 745.179

39. Eskişehir: 756.445

40. Rize: 781.611

41. Siirt: 859.444

42. Batman: 877.298

43. Bitlis: 879.572

44. Elazığ: 940.190

45. Aydın: 943.956

46. Denizli: 979.253

47. Muş: 1.003.623

48. Kars: 1.010.697

49. Sakarya: 1.027.516

50. Kastamonu: 1.077.044

51. Giresun: 1.157.858

52. Afyonkarahisar: 1.164.060

53. Adıyaman: 1.209.269

54. Yozgat: 1.240.756

55. Antalya: 1.251.094

56. Ağrı: 1.267.888

57. Balıkesir: 1.277.831

58. Çorum: 1.328.236

59. Tokat: 1.387.198

60. Mersin: 1.408.246

61. Malatya: 1.418.666

62. Manisa: 1.423.485

63. Kayseri: 1.523.456

65. Ordu: 1.597.285

66. Kahramanmaraş: 1.663.566

67. Van: 1.685.143

68. Mardin: 1.778.708

69. Gaziantep: 1.814.691

70. Adana: 1.825.542

71. Bursa: 1.850.389

72. Hatay: 1.881.744

73. İzmir: 1.950.877

74. Erzurum: 1.975.024

75. Sivas: 1.984.375

76. Samsun: 2.024.484

77. Ankara: 2.072.813

78. Diyarbakır: 2.456.017

79. İstanbul: 2.609.762

80. Konya: 2.689.673

81. Şanlıurfa: 3.147.99

