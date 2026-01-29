TÜİK'ten çarpıcı analiz: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle hazırlanan analiz, iç göçün yarattığı nüfus hareketliliğini gözler önüne serdi. "Herkes memleketinde yaşasaydı" simülasyonunda İstanbul'un nüfusu inanılmaz bir hızla erirken, zirvenin yeni sahipleri şaşırttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını mercek altına alarak merak edilen o senaryonun sonuçlarını ortaya koydu.
Hazırlanan liste, vatandaşların kendi memleketlerinde yaşamaları durumunda Türkiye'nin nüfus haritasının nasıl şekilleneceğini net bir şekilde gösterdi.
İSTANBUL'DA İNANILMAZ ERİME
İç göçün durduğu ve herkesin kütüğünün bulunduğu ilde yaşadığı senaryoda, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da devasa bir nüfus kaybı yaşanıyor. Verilere göre megakentin nüfusu, büyük bir düşüş kaydederek yaklaşık 2,5 milyon seviyesine kadar geriliyor.
İstanbul'un şaşırtıcı düşüşüne karşılık, Anadolu şehirleri nüfus patlaması yaşıyor. Analize göre Şanlıurfa ve Konya, Türkiye’nin en kalabalık merkezleri haline gelerek demografik dengeleri tamamen değiştiriyor.
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye’nin nüfusu şu şekilde olacaktı;
1. Yalova: 131.267
2. Tunceli: 257.258
3. Bilecik: 272.104
4. Bayburt: 288.939
5. Bartın: 344.432
6. Kilis: 348.320
7. Karabük: 352.990
8. Iğdır: 364.234
9. Hakkari: 364.913
10. Karaman: 367.891
11. Burdur: 378.437
12. Uşak: 416.728
13. Düzce: 437.889
14. Kırklareli: 442.879
15. Bolu: 448.324
16. Artvin: 450.827
18. Edirne: 502.227
19. Kırıkkale: 541.579
20. Nevşehir: 544.768
21. Ardahan: 551.830
22. Çanakkale: 557.115
23. Isparta: 563.898
24. Tekirdağ: 568.105
25. Kırşehir: 584.323
26. Bingöl: 595.180
27. Aksaray: 599.691
28. Erzincan: 643.518
29. Amasya: 654.464
30. Muğla: 667.530
31. Niğde: 674.747
32. Çankırı: 685.417
33. Kocaeli: 692.210
34. Osmaniye: 710.887
35. Sinop: 716.095
36. Zonguldak: 735.092
37. Kütahya: 735.138
38. Şırnak: 745.179
39. Eskişehir: 756.445
40. Rize: 781.611
41. Siirt: 859.444
42. Batman: 877.298
43. Bitlis: 879.572
44. Elazığ: 940.190
45. Aydın: 943.956
46. Denizli: 979.253
47. Muş: 1.003.623
48. Kars: 1.010.697
49. Sakarya: 1.027.516
50. Kastamonu: 1.077.044
51. Giresun: 1.157.858
52. Afyonkarahisar: 1.164.060
53. Adıyaman: 1.209.269
54. Yozgat: 1.240.756
55. Antalya: 1.251.094
56. Ağrı: 1.267.888
57. Balıkesir: 1.277.831
58. Çorum: 1.328.236
59. Tokat: 1.387.198
60. Mersin: 1.408.246
61. Malatya: 1.418.666
62. Manisa: 1.423.485
63. Kayseri: 1.523.456
65. Ordu: 1.597.285
66. Kahramanmaraş: 1.663.566
67. Van: 1.685.143
68. Mardin: 1.778.708
69. Gaziantep: 1.814.691
70. Adana: 1.825.542
71. Bursa: 1.850.389
72. Hatay: 1.881.744
73. İzmir: 1.950.877
74. Erzurum: 1.975.024
75. Sivas: 1.984.375
76. Samsun: 2.024.484
77. Ankara: 2.072.813
78. Diyarbakır: 2.456.017
79. İstanbul: 2.609.762
80. Konya: 2.689.673
81. Şanlıurfa: 3.147.99