TÜİK'ten çarpıcı analiz: Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?

İSTANBUL'DA İNANILMAZ ERİME

İç göçün durduğu ve herkesin kütüğünün bulunduğu ilde yaşadığı senaryoda, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da devasa bir nüfus kaybı yaşanıyor. Verilere göre megakentin nüfusu, büyük bir düşüş kaydederek yaklaşık 2,5 milyon seviyesine kadar geriliyor.