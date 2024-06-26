Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak
Her gün artan fiyatlar karşısında vatandaşların beli bükülürken, bazı işletmelerin yaptığı kurnazlıklar hayrete düşürüyor. Bazı işletmeler, kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerinden "Banka komisyon kesiyor" bahanesiyle ekstra ücret talep ediyor. Bu kurnazlığı yapan işletmelere kötü haber
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Tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe neden olan "komisyon" ücreti ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Özellikle büyük kentlerdeki birçok işletme, kredi kartı ile yapılan ödemelerde "bankalar komisyon kesiyor" diyerek ekstra ücret talep ediyor. Ancak bu durum yasal değil.
TÜRKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Komisyon bedeli adı altında müşterilerden talep edilen ücretin aslında bankaların kestiği bir ücret olmadığını, işletmenin kendi cebinden ödemesi gereken bir vergi tutarı olduğunu belirtti.
Avukat Güllü, işletmelerin talep ettiği bu ek ücretin yasal olmadığını vurgulayarak, tüketicilerin ödedikleri fazla miktarı faiziyle geri alabileceklerini ifade etti.