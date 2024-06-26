Tüketicilere müjde: Ekstra ücretler faiziyle geri alınacak

Tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe neden olan "komisyon" ücreti ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Özellikle büyük kentlerdeki birçok işletme, kredi kartı ile yapılan ödemelerde "bankalar komisyon kesiyor" diyerek ekstra ücret talep ediyor. Ancak bu durum yasal değil.