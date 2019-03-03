Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, hafta sonu programının ilk gününde Ankara’nın üç büyük ilçesini ziyaret ederek partilileriyle buluştu ve esnaf ziyaretleri yaptı. Ziyaretten memnun olan Ankara esnafı sorunlarını anlattı, Oygür çözümlerini sundu

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, hafta sonu programı kapsamında Mamak, Çankaya, Keçiören ilçelerini ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Ankaralı esnafla, vatandaşla bir araya gelmeden önce Vatan Partisi üyeleriyle buluşan Oygür, seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Oygür, daha sonra Mamak’tan başlayarak ilçelerde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Oygür’ün esnaf ziyaretlerine ilçelerin belediye başkan adayları, Ankara İl Başkanı Aykut Diş, belediye meclis üye adayları ve partililer de eşlik etti.



SORUNLARI DİNLEDİ



Mamak, Çankaya ve Keçiören’de yoğun ilgi ile karşılanan Oygür, esnafın sorunları dinledi. Özellikle ekonomik krizle birlikte yaşadıkları sorunları anlatan esnaflara Oygür, Vatan Partisi’nin çözümlerini sundu. Oygür, seçilmesi halinde partisinin programında da yer alan üretim ekonomisini hayata geçireceklerini vurguladı.



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür hafta sonu programı kapsamında bugün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçe örgütlerini ziyaret ederek ilçelerde esnaf ziyaretlerine devam edecek.





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