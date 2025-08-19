Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araçlarda takip ve kamera sistemi zorunluluğu yeni araçlarda hemen, eski modellerde ise kademeli olarak devreye alınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu hale getirilen araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu için uygulama esasları belirlendi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra trafiğe tescil edilecek tüm yeni araçlarda söz konusu cihazların bulunması şart olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise kademeli geçiş takvimi uygulanacak:

2025–2023 model araçlar: 1 Ocak 2026’ya kadar
2022–2018 model araçlar: 1 Ocak 2027’ye kadar
2017 ve öncesi model araçlar: 1 Ocak 2028’e kadar

Bu tarihlere kadar araç sahipleri ilgili donanımları taktırmakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte okul servis araçlarına ilişkin geçici bir madde de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 arasında okul servisi olarak tescil edilen ve mevcut mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunan araçlar için yeni şartların uygulanması 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

Yeni yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birlikte yürütecek.

