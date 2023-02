Tüm Türkiye tek yumruk oldu

Kadim Anadolu'nun izlerini taşıyoruz her birimiz. Dosta düşmana, "kenetlenen bir millet nasıl olunur" gösteriyoruz. Herkes bir işin ucundan tutmuş milletçe yaralarımızı sarıyoruz. Sivas'tan can kardeşimiz Azerbaycan'a, ülkemizin dört bir yanından dayanışmanın hikayeleri ile devam ediyoruz...



Afet bölgesinin en krİtik ihtiyaçlarından biri olan barınma için harekete geçti Gümüşhane.



Gümüşhane Üniversitesi'nden akademisyenler, öğrenciler ve gönüllüler başlattıkları kampanya ile depremzedeler için ahşap evler yapıyor.



Sanayinin çarkları afetzedeler için dönüyor. Çadır ve konteyner, ısınma ve aydınlatma ihtiyacı, prefabrik banyo ve tuvaletlerin yapımı için Başkent Ankara'da kriz merkezi kuruldu. Türk Sanayicilerinden ve KOBİ'lerden gelen yardımlar burada üretime dönüştürülüyor.



Depremin yaraları birlik ve dayanışma ruhuyla sarılmaya devam ediyor. Antakya merkezde, 3 gönüllü sağlık çalışanı, Batuhan, Maide ve Sakine küçük bir çadırda ilaç merkezi kurdular.



Yüzlerce gönüllüyle koca bir merkez içinde, depremzedelere ve bölgedeki çalışan kolluk kuvvetleri ve gönüllülere sağlık taşıyorlar, merhem oluyorlar.



Şefkatle kucakladı yurtlarda misafir edilen depremzedeleri Sivas. Herkes elinden ne gelirse bu seferberliğin bir ucundan tutmak için kolları sıvadı.



Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası yurttaşlarımızın kişisel bakımlarını üstlendi.Kentin besicileri de bir araya geldi, 22 koyunu depremzedeler için bağışladı.



Gönlü büyük milletimizin can kardeşi Azerbaycan yaralarımızı sarmak için merhem oluyor bizlere.

Saraybosnalı 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, tek başına çay satarak depremzedelere yardım topluyor, Türkiye'ye gönderiyor.



Tokat ise ekmek pişiriyor. Erbaa'da ocaklarda pişen ekmeğin hamurunu kadınlar çocukları ile birlikte yoğurdu. Sadece evlerin ocakları değil, tüm mahalle fırınları dayanışma içi ateşlendi.



İstanbul'da Gaziosmanpaşalı kadınlar depremzedeler üşümesin diye atkı ve bere örüyor. Türkiye kenetlendi, yaralarını sarıyor...