Tüm Ülkede Mehmetçik ve Filistin İçin Dua Edildi

Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında tüm camilerde dua edildi.  Eller göğe "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" diyerek uzandı.

Tüm Ülkede Mehmetçik ve Filistin İçin Dua Edildi
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Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında tüm camilerde dua edildi. 

Eller göğe "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" diyerek uzandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sabah Namazı Buluşması'na, Ordu Yalı Camii’nde katıldı.
Tüm camilerde, Operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

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# filistin # gazze # hamas
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