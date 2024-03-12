Tunç Soyer ve Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Tunç Soyer krizi yaşanıyor. Soyer katıldığı bir sosyal medya programında Adaylığını Ekrem İmamoğlu’nun değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in engellediğini açıkladı.



Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. Parti hiçbir yerini doğrultamıyor. İzmir’de yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine gündem olan bir çıkış yaptı.



Soyer adaylığını engelleyen kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirtti.



Mirgün Cabas'ın YouTube kanalına konuk olan Tunç Soyer, yapılan anketlerde AK Parti ve CHP arasındaki farkın azaldığını belirtti.



CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay’ın çalışmasına neden katılmadığı sorulan Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gönderme yaptı. Soyer, "sütte leke var Cemil Tugay'da leke yok" denilen bir adayın yanında durmam ona zarar verecektir. dedi.