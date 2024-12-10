Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı

Edirne'de şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yağışlar nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi yükseldi. Tunca Nehri'nin debisi saniyede 10 metreküp, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 44 metreküp olarak kaydedildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Yayınlanma:

Edirne'de şiddetli yağış etkili oluyor. Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar, Tunca ve Meriç nehirlerine can suyu oldu.

Yaz aylarındaki kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı su seviyesi düşen nehirlerin debisi yükseldi.

Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı - Resim : 1

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla üç kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak kaydedildi. Su seviyesinin artmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları gözden kayboldu.

Son yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi. Nehrin ay başında yapılan ölçümde 37 metreküp/saniye olan debisi 44 metreküp/saniyeye çıktı.

Pes dedirten o olay: Binlerce yıllık tarihe ihanetPes dedirten o olay: Binlerce yıllık tarihe ihanetGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

tunca nehri meriç nehri Edirne
Günün Manşetleri
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Netanyahu için kritik gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
Memurlar için önemli karar: 4.3 milyon memur bu eğitimi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Isparta'da şehit askerler için tören düzenlendi
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakan Fidan ile Blinken görüştü
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne? Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması
Ehliyet yaş sınırı düşürüldü Ehliyet yaş sınırı düşürüldü