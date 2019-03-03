Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Tunceli merkez: Ali Kaya



Adalet ve Kalkınma Partisi

Tunceli merkez: Gökhan Arasan

Çemişgezek: Metin Levent Yıldız

Pertek: Recai Vural



Mazgirt: Murat Becerekli



Ovacık: Turhan Kılıç



Pülümür: Şevket Tanık



Hozat: Songül Acar



Nazımiye: Erkan Özdoğan



Cumhuriyet Halk Partisi

Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın



Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik



Pertek: Ruhan Alan



Mazgirt: İsmail Toprak



Ovacık: Mustafa Sarıgül



Pülümür: Müslüm Tosun



Hozat: Seyfi Geyik



Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek





Halkların Demokratik Partisi

Tunceli merkez: Nurşat Yeşil



Mazgirt: Ali Ekber Saraklı



Ovacık: Serpil Argın



Pülümür: Gürol Yılmaz



Hozat: Nesimi Ataş



Nazımiye: Özkan Arslan



Milliyetçi Hareket Partisi

Tunceli merkez: Mücella Saler



Çemişgezek: Hakan Gökalp



Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya





İYİ Parti

Çemişgezek: Bedrettin Göçer



Türkiye Komünist Partisi

Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu



Mazgirt: Derya Öz



Ovacık: Hayati Güngören



Pülümür: Birgül Ateş Çiçek



Hozat: Yılmaz Cesur

Nazımiye: Sebahat Babayiğit





Saadet Partisi

Tunceli merkez: Dursun Gök



Çemişgezek: Osman Merih Gözcü



Ovacık: Eyüpcan Sağızlı



Hozat: Muhammet Fatih Yıldız





Bağımsız Türkiye Partisi

Tunceli merkez: Gülsüm Kavak



Pertek: Ebru Aydın



Çemişgezek: Aykut Aydın

Ovacık: Zülfiye Kürşat

Hozat: Feyza Güner





Demokratik Sol Parti

Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın