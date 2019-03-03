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Tunceli 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi
Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Tunceli merkez: Ali Kaya 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Tunceli merkez: Gökhan Arasan 
Çemişgezek: Metin Levent Yıldız 
Pertek: Recai Vural 

Mazgirt: Murat Becerekli 

Ovacık: Turhan Kılıç 

Pülümür: Şevket Tanık 

Hozat: Songül Acar 

Nazımiye: Erkan Özdoğan 

 Cumhuriyet Halk Partisi 
Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın 

Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik 

Pertek: Ruhan Alan 

Mazgirt: İsmail Toprak 

Ovacık: Mustafa Sarıgül 

Pülümür: Müslüm Tosun 

Hozat: Seyfi Geyik 

Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek 


Halkların Demokratik Partisi 
Tunceli merkez: Nurşat Yeşil 

Mazgirt: Ali Ekber Saraklı 

Ovacık: Serpil Argın 

Pülümür: Gürol Yılmaz 

Hozat: Nesimi Ataş 

Nazımiye: Özkan Arslan

Milliyetçi Hareket Partisi 
Tunceli merkez: Mücella Saler 

Çemişgezek: Hakan Gökalp 

Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya 


İYİ Parti 
Çemişgezek: Bedrettin Göçer

Türkiye Komünist Partisi 
Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu 

Mazgirt: Derya Öz 

Ovacık: Hayati Güngören 

Pülümür: Birgül Ateş Çiçek 

Hozat: Yılmaz Cesur
Nazımiye: Sebahat Babayiğit


Saadet Partisi 
Tunceli merkez: Dursun Gök 

Çemişgezek: Osman Merih Gözcü 

Ovacık: Eyüpcan Sağızlı 

Hozat: Muhammet Fatih Yıldız 


 Bağımsız Türkiye Partisi 
Tunceli merkez: Gülsüm Kavak 

Pertek: Ebru Aydın 

Çemişgezek: Aykut Aydın
Ovacık: Zülfiye Kürşat
Hozat: Feyza Güner 
  

Demokratik Sol Parti 
Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın
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