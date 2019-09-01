Tunceli'nin önemli doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Munzur Gözeleri'nde hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Ziyaretçiler el değmemiş doğanın tadını doyasıya çıkarıyor.





El değmemiş doğası, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle yılın her ayında ilgi çekiyor.



2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta.



Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran bölgede gün boyu vakit geçirmek isteyenler, yöresel lezzetleri tadarak, fotoğraf ve video çekip, piknik yapıyor.



Ziyaretçilerden bazıları da kamp kurarak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.



Çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ile göz alıcı güzellikler sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.





ulusal.com.tr Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm alanlarından, Tunceli'deki Munzur Gözeleri ziyaretçi akınına uğruyor.El değmemiş doğası, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle yılın her ayında ilgi çekiyor.2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta.Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran bölgede gün boyu vakit geçirmek isteyenler, yöresel lezzetleri tadarak, fotoğraf ve video çekip, piknik yapıyor.Ziyaretçilerden bazıları da kamp kurarak doğayla iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.Çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ile göz alıcı güzellikler sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı'na da hayat veriyor.