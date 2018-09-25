Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından yaptırılan 500 hayvan kapasiteli "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesindeki tesisin açılışında konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yaklaşık 15 aydır Tunceli Valiliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttüğünü anımsattı.



Bu süre içinde çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sonel, "Bu süre içerisinde yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeler, başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın destekleriyle kısa sürede tek tek hayata geçirildi ve bitirildi." dedi.



Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin kent için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Sonel, şunları söyledi:

"(Sokak hayvanları) dilleri yok ki konuşup dertlerini anlatsınlar. Onların da sıcak bir yuvaya, tedaviye, bir kap yemeğe, biraz suya ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlarımızla birlikte hemen içinde bulunduğumuz 17 dönüm araziye hem veterinerlik hizmetlerinin yapılabileceği, hem tedavilerinin yapılabileceği, ardından doğal yaşam alanında gezebileceği, bu bölgemizin ve ülkemizin fonksiyonel ve işlevsel doğal yaşam alanı olacak hayvan barınağını bitirmiş olduk. Burası 500 hayvan dostumuzu barındırabiliyor. Merkezimizde şu an 402 köpek, 7 kedi ve 1 eşek var. Hepsi personelimiz tarafından bakılıyor, veteriner arkadaşlarımız bakımını yapıyor."



Merkezin modern tıbbi araç gereçlerle donatıldığını vurgulayan Sonel, merkezin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) bağlı Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan da Tunceli'de yapılan merkezin son derece modern bir tesis olduğunu söyledi.



Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ugan, "Tunceli bakımevi Doğu Anadolu'ya açılan çok önemli bir kapı oldu. 6 yılda 14 defa Tunceli'ye geldim. 3 Vali ve 3 dönem de belediyelerle görüştüm ama son dönemde Vali Tuncay Sonel'in gelmesiyle birlikte 9 ayda bir bakımevi inşaatı bitirildi. Üstelik tam teşekküllü, İstanbul'da bile olmayan malzemeleriyle donatıldı." dedi.



Ugan, bakımevinden sadece sokak hayvanlarının değil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün de faydalanacağına dikkati çekti.



Merkezin işlevini yitirmemesi için personelin çok önemli olduğunu vurgulayan Ugan, "En mükemmel işletmeleri de kursanız, eğer meslek ahlakına bağlı vicdanlı insanlar başlarında bulunmazsa orası en kısa zamanda bir ölüm kampı haline geliyor. O nedenle yeni atanan bakımevi yöneticileri, veteriner hekim arkadaşlarımız ve bakımevi personeline ben başarılar diliyorum. Burayı örnek bir bakımevi haline getireceklerine inanıyor ve bizleri utandırmayacaklarını umut ediyorum."



Tunceli'de vatandaşların, kurumların sokak hayvanlarına hep iyi baktıklarını ve onları koruduklarını belirten Ugan, "Örnek bir bakımevi oluşturdular ve diyorum ki Tunceli'nin üzerinden sevgi, dostluk ve bereket eksik olmasın. Teşekkürler sayın Valim." diye konuştu.



Konuşmaların ardından bakımevi Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve bakımevinde çalışan personel tarafından hizmete açıldı.



