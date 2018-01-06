İl merkezi kırsalında teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli il merkezi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 mağara içerisinde terör örgütüne ait mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından merkez ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda tespit edilen 2 mağara içerisinde el telsizi, 4 kalaşnikof şarjörü, kamera, güneş paneli, 3 terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 70 eldiven, 3 ayakkabı, 70 bere, 160 atlet, 20 kazak, 100 çift çorap, 70 patik, 2 battaniye, 2 panço, 10 puşi, muhtelif yaşam malzemesi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."