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Tunceli'de terör operasyonu

Nazımiye ilçesi kırsalında tespit edilen 3 sığınakta teröristlere ait çeşitli malzeme ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, 3 sığınağa saklanan çeşitli malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, kent genelinde teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, tespit edilen 3 sığınaktaki aramalarda, teröristlere ait 3 piknik tüpü, M-16 piyade tüfeği dipçiği, 4 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 750 metre kablo, 9 pil bloku, bin büyük pil, 10 metre naylon, bin fermuar, 10 kilogram tütün, 300 paket konserve, 25 litre sıvı yağ, 2 kilogram çay, 10 kilogram tuz ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli valiliği #tunceli #terör operasyonu #sığınak #nazımiye
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