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Tunceli'de terör operasyonu

Terör örgütüne ait sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de, terör örgütüne ait bir sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, teröristlere ait bir sığınaktaki aramada, 2 çift ayakkabı, 2 soba borusu, 2 yağmurluk, 2 yastık, 3 yorgan, 2 branda, 3 kazma, 8 kürek, 2 balta, 100 metre çelik tel, 100 metre su borusu, bir sargı bezi, 3 güğüm, 3 çaydanlık, 5 tencere, bir kazan ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Kentte, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli valiliği #tunceli #terör operasyonu
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