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Tunceli'de terör operasyonu

Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Ovacık ilçesi kırsalında operasyon yapıldı.

Operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 1 milimetre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, büyük tüp, 4 küçük tüp, 11 şemsiye, soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli, 5 varil, boş bidon, 57 pil, 4 fener, 15 metre branda, 30 metre ip, 2 radyo, 2 kol saati, 2 seyyar lamba, 1 çift bot, 3 mont, şarj adaptörü, mühimmat sandığı, 2 SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbı malzeme ve örgütsel doküman bulundu.

Açıklamada, ayrıca Tunceli'de kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli valiliği #tunceli #terör operasyonu #ovacık
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