Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Ovacık ilçesi kırsalında operasyon yapıldı.
Operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 1 milimetre saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, büyük tüp, 4 küçük tüp, 11 şemsiye, soba, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli, 5 varil, boş bidon, 57 pil, 4 fener, 15 metre branda, 30 metre ip, 2 radyo, 2 kol saati, 2 seyyar lamba, 1 çift bot, 3 mont, şarj adaptörü, mühimmat sandığı, 2 SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbı malzeme ve örgütsel doküman bulundu.
Açıklamada, ayrıca Tunceli'de kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki operasyonda tespit edilen 5 sığınakta 2 telsiz, el yapımı patlayıcı başlatıcı düzenek, 8 elektrikli fünye, 50 kilogram amonyum nitrat, 3 güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.