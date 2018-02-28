Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, yüklü miktarda mermi ve çeşitli miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği ve yüklü miktarda mermi ele geçirildiği bildirildi.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce terör örgütüne yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, kayalar arasına gizlenen 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 RPG-7 mühimmatı, 30 bin Kalaşnikof mermisi, 25 bin biksi mermisi, 6 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 10 biksi mayonu, 4 pil bloku, 30 çift ayakkabı, kamuflaj, 3 terörist kıyafeti, 50 kilogram un, 20 kilogram şeker ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.