Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği devam operasyonda teröristlere ait 9 sığınağın tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aliboğazı kırsalında 23 Nisan Pazartesi günü Tunceli MİT Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 kadın teröristin ölü, 1 kadın teröristin de ağır yaralı olarak silahlarıyla ele geçirildiği anımsatıldı.



Operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetinde tespit edilen teröristlere ait 9 sığınak ve içerisinde tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanlarınca imha edildi.



Ayrıca sığınaklarda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 terörist kıyafeti, 15 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 örgütsel kitap ve roman, 18 akü, 150 kilogram tütün, 140 kilogram pirinç, 150 kilogram un, 50 kilogram salça, 23 dolu mutfak tüpü, 60 kilogram zeytin, bilgisayar, 100 metre kablo, 100 kilogram limon tuzu, 130 kilogram bulgur, 180 kilogram peynir, 230 litre ayçiçek yağı, 180 kilogram pekmez, 50 kilogram mercimek, 24 battaniye, 350 konserve, 55 çift ayakkabı, telsiz, 12 radyo, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, küçük dolu tüp, 50 paket kuru maya, 50 kilogram çay, 10 kilogram kahve, 10 kilogram pul biber, 100 metre sera naylonu, 50 kilogram tuz, 100 paket makarna, 50 kilogram şeker, 3 jeneratör, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 sensör, 50 kilogram çamaşır deterjanı, çok miktarda yapı ve inşaat malzemesi, örgütsel doküman, mutfak malzemesi, pil bloku ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.