Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilde Çarşamba günü başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğunluğunu arttırmasının beklendiği belirtilerek 27 Aralık Perşmbe günü okulların tatil edildiği duyuruldu.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2018 Çarşamba ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde; Tunceli-Merkez, Hozat, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında; Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.