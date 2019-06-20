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Tunceli'de yavru boz ayı ve çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Tunceli'de yavru boz ayı ve nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi. Kameraların görüntülediği dağ keçisi yörede "Şamua" olarak biliniyor.

Tunceli'de yavru boz ayı ve çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yavru boz ayı ile, nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.

Yavru bir boz ayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken kameralarca kayıt altına alındı. Venk köprüsü mevkisinde görüntülenen boz ayı, dere yatağından çıkarak bir süre kayalıklarda gezindi.

Mercan Vadisi'nde ise koruma altında olan ve nadir görülen bir çengel boynuzlu dağ keçisi kamera tarafından tespit edildi. Yörede "Şamua" olarak bilinen dağ keçisi karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Munzur Vadisi Milli Parkı ile Mercan Vadisi, bakir doğasının yanı sıra yaban hayatı açısından da önemli. Biyoçeşitliliği yüksek olan milli park ve vadide, kaya kartalı, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak ve kurt ile ayılara doğal ortamında rastlanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli
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