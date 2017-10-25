Tunceli'de, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de bulunduğu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Örnek'in de yer aldığı diğer 6 şüpheli tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.



Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Örnek ve diğer 2 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.