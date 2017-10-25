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Tunceli'deki terör soruşturmasında 3 tutuklama

Tunceli'de, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de bulunduğu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tunceli'deki terör soruşturmasında 3 tutuklama

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Örnek'in de yer aldığı diğer 6 şüpheli tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Örnek ve diğer 2 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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