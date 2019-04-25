Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirildi
Tunceli merkez kırsalında düzenlenen büyük yeraltı mağara operasyonu sürdürülüyor.
Bu kapsamda Tunceli Valiliği, operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklaması şöyle:
"Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda; 6 adet EYP düzeneği, 62 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet şarjör kütüklüğü, 9 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 3 adet akü, 20 adet devre kartı, 1 adet pil bloğu, 10 adet terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, 1 adet dürbün, 5 adet şemsiye, 200 m elektrik kablosu, 50 adet pil, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 4 adet soba, 100 m branda, 1 adet semaver, 5 adet battaniye, 50 m halat, 1 adet fırın, 1 adet güneş paneli, 1 adet silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir.
İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
ulusal.com.tr
Tunceli Valiliği, merkez kırsalında büyük yeraltı mağara operasyonunun sürdürüldüğünü açıkladı. Valilik açıklamasında, "Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir" denildi
Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirildi