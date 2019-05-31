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Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak

Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli-Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.

Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak

Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli-Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında ilk defa Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği belirtildi.

Şampiyonasının huzur ve güven içerisinde geçmesi, organizasyon süresince Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önlenmesi amacıyla bazı araçların geçişlerine belirlenen tarih ve saatlerde kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İl İdaresi Kanunu uyarınca 6-13 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 05.00 ila 23.59 arasında Tunceli-Ovacık kara yolu, kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır vasıtalı araçlar için iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık kara yolunu, bu tarih ve saatler dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur."


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli #ovacık
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