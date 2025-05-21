Tunceli Valisi görevden alındı: Yerine vekâleten atama yapıldı

Kamuoyunda "PKK'lıların anma etkinliğine izin verme talimatını içine sindiremediği ve merkeze çekilme istediği" iddiasıyla gündeme gelen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tekbıyıkoğlu’nun bakanlık emrine çekildiği ve Tunceli Valiliği görevine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan’ın vekâleten görevlendirildiği duyuruldu.