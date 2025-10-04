Tunceli’de düğünde korku dolu anlar!

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde düğün salonu bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ilk müdahalesi sonrası itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde düğün sırasında yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki bir düğün salonunun yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılırken, yangına ilk müdahaleyi düğüne katılanlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tunceli yangın
