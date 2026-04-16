Tunceli'de Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Tunceli'deki Munzur Nehri'nin Mavi Köprü mevkisinde 55 yaşlarında bir kadına ait cansız beden bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tunceli'de Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Yayınlanma:

Tunceli'de yer alan Munzur Nehri'nin Mavi Köprü mevkisinde su içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların su yüzeyinde hareketsiz duran bir şahsı fark etmesi üzerine ortaya çıkan şüpheli ölüm olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, nehirde hareketsiz şekilde yatan birini gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın hemen ardından olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak şahsın sudan çıkarılması için ortak bir çalışma yürüttü.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında suya giren dalgıçlar, yaptıkları müdahaleyle cansız bedeni nehir içerisinden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 55 yaşlarında bir kadın olduğu değerlendirildi. Ancak ceset üzerinde oluşan şişlikler nedeniyle kadının kimliği tespit edilemedi. Sudan çıkarılan cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

tunceli munzur
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
Fransız meclisinden İsrail eleştirisine 5 yıllık hapsi öngören yasa tasarısı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 can kaybı 13 yaralı
Kahramanmaraş’ta ortaokulda silah sesleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 16 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 16 Nisan Perşembe
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?