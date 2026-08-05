Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı

Geniş bir alanda etkisini sürdüren yangında ekiplerin önceliği alevlerin çevreye sıçramasını önlemek oldu. Yürütülen koordineli müdahale sonucunda, yerleşim alanlarına yönelik tehdit oluşturan riskli bölgeler kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi amacıyla ekiplerin hem karadan hem de helikopter desteğiyle havadan yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.