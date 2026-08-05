Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı

Tunceli'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere karşı bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartlarında havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı - Resim: 1

Olay, merkez Yolkonak köyü Karyemez mezrası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları ilk olarak çevredeki vatandaşlar fark etti.

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Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı - Resim: 2

Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın üzerine durum, vakit kaybetmeden Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimlerine ihbar edildi.

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Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı - Resim: 3

İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden Orman İşletme Müdürlüğü ile Tunceli, Pertek ve Mazgirt Belediyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı - Resim: 4

Sahadaki çalışmalara karadan 2 arazöz ve 5 itfaiye ekibi katıldı. Ancak yangının bulunduğu bölgedeki engebeli arazi şartları karadan müdahaleyi güçleştirdiği için havadan destek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

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Tunceli'de orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı - Resim: 5

Geniş bir alanda etkisini sürdüren yangında ekiplerin önceliği alevlerin çevreye sıçramasını önlemek oldu. Yürütülen koordineli müdahale sonucunda, yerleşim alanlarına yönelik tehdit oluşturan riskli bölgeler kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi amacıyla ekiplerin hem karadan hem de helikopter desteğiyle havadan yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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tunceli orman yangını