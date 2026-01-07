Tunceli'de suç oranları açıklandı: En az suç oranına sahip iki şehirden biri oldu

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, GAMER Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda kentin güvenlik karnesini açıkladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay’ın da katıldığı toplantıda konuşan Vali Aygöl, Tunceli'nin asayiş bakımından ülke genelinde en az suç oranına sahip iki vilayetten biri olma başarısını gösterdiğini vurguladı.

ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 99,8 AYDINLATMA

Vali Aygöl, 2025 yılında asayiş suçlarına karşı yapılan kontrollerde bin 206 aranan şüphelinin yakalandığını belirtti. Kent genelindeki suç istatistiklerini paylaşan Aygöl, "Tunceli genelinde 2024 yılı içerisinde 3 bin 128 asayiş olayı meydana gelirken, 2025'te 2 bin 720 asayiş olayı meydana gelmiş, asayiş olaylarında geçen yıla oranla yüzde 13'lük düşüş gerçekleşmiş, olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Yıl boyunca meydana gelen 2 bin 720 olayda 3 bin 101 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 229'unun gözaltına alındığı ve 41 kişinin tutuklandığı bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE: 5 BİN 851 OPERASYON

Toplantıda terörle mücadele verileri de paylaşıldı. 2025 yılı içerisinde terör suçlarına karşı 5 bin 851 arazi operasyonu icra edildiğini belirten Aygöl, bu operasyonlarda 48 mağara ve sığınağın tespit edilerek imha edildiğini, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütlerine yönelik 37 adli operasyonda ise 53 şüphelinin yakalandığı, 14 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. Aygöl, "Coğrafyamızdan terörün izlerini silmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU VE ORGANİZE SUÇLARA GEÇİT YOK

Narkotik suçlara karşı düzenlenen 133 operasyonda 210 şüphelinin yakalandığı ve 12'sinin tutuklandığı bilgisini veren Vali Aygöl, "Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Son tacir yakalanıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" şeklinde konuştu.

Organize suçlarla mücadele kapsamında ise 23 operasyon düzenlendiği, 81 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 20 kişinin tutuklandığı belirtildi. Vali Aygöl, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Tunceli merkezli 31 ilde silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Aygöl, şu bilgileri paylaştı: "Ekim ayında 1 suikast silahı olmak üzere 43 tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 815 adet çeşitli çaplarda mermi, 229 av tüfeği fişeği, 44 şarjör, 32 pala, bıçak, muşta ele geçirilmiştir. Yakalanan silah satıcılarının kasten öldürme olaylarının failleri olan 3 şahsa ve DEAŞ terör örgütü üyesi olan 1 şahsa silah ve mühimmat temin ettikleri tespit edilmiş olup toplam 77 şüpheli yakalanmış ve işlem yapılmıştır."