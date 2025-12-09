Tunceli'deki deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı geldi!

AFAD’ın 4,2 büyüklüğünde açıkladığı Pülümür depremi sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün saat 15.34’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Kurumun aktardığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,2, odak derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

İlk tespitlere göre bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

NACİ GÖRÜR'DEN FAY HATTI UYARISI

Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgenin fay hattı özelliklerine dikkat çekti.

Görür, depremin Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) çok yakın bir noktada, Pülümür Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Bölgenin “sağ yanal atımlı” bir fay hattı olduğunu hatırlatan Görür, depremin konumu nedeniyle risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun”

