Tunceli'deki deprem sonrası Naci Görür'den kritik uyarı geldi!

Bölgenin “sağ yanal atımlı” bir fay hattı olduğunu hatırlatan Görür, depremin konumu nedeniyle risk taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF’n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun”