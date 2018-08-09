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Tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık vurgun operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesindeki 4 milyon dolarlık açık nedeniyle, finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K. tutuklandı.

Tüp bebek merkezinde 4 milyon dolarlık vurgun operasyonu

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi'ne bağlı UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nin muhasebesinde 4 milyon dolarlık açık belirlendi. Merkez direktörlerinden, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil İbrahim Tekin durumu Gazimağusa Emniyeti Mali Şube Birimi'ne şikayet etti. Şikayette, 4 milyon doların yanında şirkete ait 475 bin TL'lik taşınmaz malın da muhasebe sorumlusu Canan K. üzerine kaydedildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, merkezin finans müdürü Mehmet Çetin A. ile muhasebe sorumlusu Canan K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli için 1 gün tutukluluk verildi. Şüphelilerin yarın yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tüp bebek #KKTC
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