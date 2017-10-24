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TÜPRAŞ patlamasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Aliağa İlçesi'nde, TÜPRAŞ Rafinesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan rafinerinin saha sorumlularından işletme başmühendisi Mehmet Emin T. tutuklandı.

TÜPRAŞ patlamasında tutuklu sayısı 5'e yükseldi

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, TÜPRAŞ Rafinesi'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan rafinerinin saha sorumlularından işletme başmühendisi Mehmet Emin T. tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, geçen 11 Ekim'de meydana gelen ve 4 işçinin yaşamını yitirdiği 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti, olayla ilgili çalışmasını tamamladı.

Bilirkişi heyetinin, 'ağır sorumluluk' tespit ettiği raporunu Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmasının ardından, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜPRAŞ'ın bakım işlerinden sorumlu işletme başmühendisi Mehmet Emin T. yeniden gözaltına alındı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Emin T., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Kararla birlikte, tutuklu yargılananların sayısı 5'e yükselmiş oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tüpraş
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