Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir kişi otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir kişi otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu.



Avşar Mahallesi Çakalazmağı mevkisinde otomobil içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, otomobildeki Ali Arız'ın (35) başından silahla vurularak öldüğünü belirledi.



Otomobilde tüfek bulan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.