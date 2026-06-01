Turisti aracına aldı, taksimetreyi açmadı! Taksi şoförüne 141 bin 500 lira ceza

Beyoğlu'nda aracına aldığı turist yolcuya taksimetre açmayan sürücüye rekor ceza kesildi.

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tershane Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşsuyu Mahallesi'nde konakladığı otele gitmek isteyen bir turist, ticari taksiye bindi. Yolculuk esnasında araçta müşteri bulunmasına rağmen sürücünün taksimetreyi açmadığı anlar kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER YAKALATTI

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen 43 yaşındaki taksi şoförü H.A., taksi içerisinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ağır yaptırımlar uygulandı. H.A.'ya "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak", "yer işaretlerine uymamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 141 bin 500 Türk Lirası trafik idari para cezası kesildi. Şoförün ticari taksi sürücü kartı iptal edilirken, kullandığı araç da trafikten men edildi.

ŞOFÖR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Trafik cezalarının yanı sıra şüpheli H.A. hakkında adli süreç de başlatıldı. Emniyet birimleri, şahıs hakkında ayrıca 'dolandırıcılık' suçundan işlem yaptı. Gözaltındaki sürücünün bu suçlama kapsamında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

