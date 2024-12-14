Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı. Kazanın yaşandığı yer, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 41 AGM 651 plakalı otobüs, refüj çalışması yapan H.K. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Yoldan geçenlerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.