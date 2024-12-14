Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesinin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı
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Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı. Kazanın yaşandığı yer, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kavşağı yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 41 AGM 651 plakalı otobüs, refüj çalışması yapan H.K. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Turistleri taşıyan otobüs ile iş makinesi çarpıştı - Resim : 1

Yoldan geçenlerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.K. ve M.G. ile 4 turist, kentteki hastanelere kaldırıldı.

H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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