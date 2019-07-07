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Turizm merkezlerinde yoğunluk

Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturuyor.

Turizm merkezlerinde yoğunluk

Tatil döneminin başlamasıyla turizm merkezleri doldu taştı.

Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahillere akın etti, denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Çok sayıda kişi denizde yüzüp güneşlendi. Bazıları, su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi. 

Bölgeye ilk kez giden turistler, turkuaz rengiyle ünlü koylarda doğal güzelliklerin keyfini çıkarttı.

Turizm bölgelerinde hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 28 olarak ölçüldü.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #antalya #muğla
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