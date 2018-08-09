Türkiye döviz-faiz kıskacında olmasına rağmen turizm sektöründen olumlu haberler geliyor. Geçen seneye göre otellerin doluluk oranında yüzde 25 ile 35 oranında artış söz konusu. Ancak 2015’teki oran yakalanmış değil. Sektör temsilcileri çözüm olarak Çin pazarını gösteriyor. Sektörde “Çinli turistin yüzde 10’u sektörü uçurur” değerlendirmesi yapılıyor.

Turizm sektörü, 2015’in gerisinde ancak son iki yıla göre otellerin doluluk oranı sevindirici. Geçen seneye göre otelcilik sektöründe yüzde 35’e varan bir büyüme var.



Kentlerdeki otellerde de yükseliş söz konusu, ancak rakamlar 2015’in hala altında.



Yükselen Çin pazarı turizmcilerin gözlerini kamaştırıyor. Ulusal Kanal’a konuşan Çeşme Pırıl Otel sahibi Veysi Öncel, Çin’den gelecek yüzde 10’luk bir oranın turizmi uçuracağını belirtti.



Uzun yıllar Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin başkanlığını yapan Öncel, Çinli turisti çekmenin yöntemlerini anlattı.



Swis Otel – Büyük Efes Genel Müdürü Rıza Elibol da İzmir’in Bergama ve Selçuk gibi öne çıkan kültür miraslarına dikkat çekti.



Turizm sektöründe durum 2015’in gerisinde olsa da otelcilik sektörü son iki yıldır yaşanan yükselişten memnun. Uzun Kurban Bayramı tatili de sektör temsilcilerinin yüzünü şimdiden güldürdü. Tatilde otel doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olması öngörülüyor.



ulusal.com.tr

HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA