Turizmde tarihi karar! "Tek erkek rezervasyon kabul etmiyoruz" diyen otele ceza yağdı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), turizm sektöründe uzun yıllardır tartışma konusu olan "tek erkek (bay) müşteri kabul etmeme" politikasına karşı emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yağmur Biçen Kaplan
 Antalya'daki lüks bir otelin, tek bay rezervasyon kontenjanlarının dolduğunu öne sürerek bir erkek müşterinin konaklama talebini geri çevirmesi pahalıya patladı. Kurum, bu uygulamayı "cinsiyet temelinde ayrımcılık" sayarak otele 256 bin 357 lira idari para cezası kesti.

OTELİN CİRO ARTTIRMA SAVUNMASI İŞE YARAMADI

Konaklama talebi reddedilen vatandaşın başvurusu üzerine TİHEK tarafından başlatılan incelemede otel yönetimi dikkat çeken bir savunma yaptı. Muhatap şirket, rezervasyon talep edilen tarihlerde oteldeki doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Yoğun dönemlerde tekli konaklamalar yerine çift konaklamalara öncelik verilmesinin sektörde ciro arttırıcı rutin bir faaliyet olduğunu savunan otel, kararın müşterinin cinsiyetiyle bir ilgisi bulunmadığını iddia etti.

SES VE VİDEO KAYITLARI AYRIMCILIĞI KANITLADI

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, başvuran vatandaşın sunduğu video ve ses kayıtları incelendi. İncelemede, otelin rezervasyon temsilcisinin müşteriye açıkça "tek bay rezervasyon oluşturamadıklarını, ancak bay-bayan ya da aile şeklinde konaklama kabul edebildiklerini" söylediği belirlendi. Bu kanıtlar üzerine otelin doluluk bahanesi çökerken, ayrımcılık kastı somut olarak belgelenmiş oldu.

TİHEK ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Kurulun gerekçeli kararında, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne atıfta bulunularak herkesin yasalar önünde eşit olduğu ve cinsiyet dahil hiçbir statüye göre ayrımcılık yapılamayacağı vurgulandı. Otelin, erkek müşteriye karşı makul, ölçülü ve orantılı bir gerekçe sunamadığı aktarılan kararda, müşterinin sadece cinsiyeti nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı ve 6701 sayılı Kanun kapsamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılarak para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

