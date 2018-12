Yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşanması beklenen "turizmin başkenti" Antalya'daki turistik oteller yeni yıla girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle yılda ortalama 15 milyon turist ağırlayan Antalya'da yılbaşı heyecanı başladı.



Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezleri Belek, Side, Alanya ve Kemer'in bu yıl da yılbaşı tatili dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.



Kış sezonu nedeniyle bölgede tesislerin yarıya yakını kapalı bulunuyor ve tadilat çalışmaları gerçekleşiyor. Kış döneminde de açık olan otellerde ise yılbaşı için hazırlıklar devam ediyor.



Antalya'da yılbaşı programı hazırlayan otellerin 3 günlük yılbaşı paketlerine göre, zengin menülü yılbaşı galasının yanı sıra pek çok tanınmış yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Yılbaşı kokteyli ile başlayacak eğlence programları gala yemeği, dans şov, konser ve partilerle devam edecek.



Paket programlardan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli faydalanacak. Antalya'da konaklamalı 3 günlük yılbaşı paketleri 5 yıldızlı otellerde bin 300 lira ile 9 bin lira arasında değişiyor.



Oteller bölgesi ışıklarıyla göz kamaştırıyor



Öte yandan, kentteki alışveriş merkezlerinin yanı sıra Kundu ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesisler, renkli süslemeleri ve bol ışıklandırmalarıyla dikkati çekiyor.



Tesisler, farklı tonlarda rengarenk ışıklarla ve Noel Baba figürleriyle süslendi. Otellerin girişinde çam ağaçları ve süslerinden oluşan Noel köşeleri hazırlanırken, dış ve iç cephelerindeki ışıklı süslemeler de göz kamaştırıyor.



Belek Turizm Bölgesinde hizmet veren beş yıldızlı otellerden masal konseptli The Land of Legends'te yeni yıl için gösteriler şimdiden başlarken, Orta Çağ şatolarını andıran tarzdaki tesis binaları da ışıklarla süslendi. Tesiste dans eden masal kahramanları, Noel ağaçları ve Noel Baba figürleri önünde fotoğraf çektiren konuklar, gecenin ilerleyen saatlerinde yağdırılan suni karla eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı buluyor.



"Yılbaşında yüzde 70-80 doluluklara ulaşacağız"



Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan ve yeni yıla İskender Paydaş, Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee ve Rus pop müzik grubu Gradusy ile girecek olan Calista Luxury Resort'un Genel Müdürü Ali Kızıldağ, yılbaşı dolayısıyla hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Yılbaşında değişik sanatçılar ve orkestraların davet edildiğini belirten Kızıldağ, "Misafirlerimizin yeni yıla pozitif girmeleri için, yeni yıla güzel başlamaları için elimizden ne geliyorsa her türlü hazırlığı yapıyoruz." dedi.



Yılbaşına iki hafta kala rezervasyonlarda artış beklediklerini ifade eden Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Dış pazardan ciddi anlamda rezervasyon aldık. İç turizmin de bu haftadan itibaren hareketlenmesini bekliyoruz. Bu sene güzel bir şey de oldu, daha önce hep belli pazarlardan yılbaşı için rezervasyon alınıyordu. Bu yıl büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebiliriz ki yazın bize turist gönderen hemen hemen her pazardan yılbaşında da rezervasyon alıyoruz. Avrupa ülkeleri, Rusya'nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden bile artık yılbaşı için rezervasyon almaya başladık. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tahmin ediyorum bölge olarak yılbaşında yüzde 70-80 doluluklara ulaşacağız. Burada tabii salon kapasiteleri ve uçak bağlantılarının da etkisi var. Yılbaşının hafta sonu tatiliyle birleşmesi nedeniyle minimum 3 günlük paketler yapıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerde 1 hafta, 10 günlük paketler alanlar da var. Antalya turizmi olarak güzel bir yılbaşı geçireceğimizi tahmin ediyorum."