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Turizmin sönmeyen ateşi: Yanartaş

Antalya’nın yüzyıllardır sönmeyen ateşi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kemer ilçesine bağlı Çıralı köyündeki Yanartaş, dört mevsim misafirlerini ağırlıyor. Adını yunan mitolojisinde ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş'ta, kayaların arasından yüzlerce yıldır alev çıkıyor. İşte, o alevler bölge için, turizmin sönmeyen ateşi olarak yanmaya devam ediyor.

Turizmin sönmeyen ateşi: Yanartaş

Tarihi, endemik bitkileri, el değmemiş sahilleri, karette karettaları ama en çok da yüzyıllardır sönmeyen ateşiyle Çıralı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası…

Antalya’da Beydağları Sahil Milli Parkı’nın içerisindeki Yanartaş’ta kayaların arasından yüzlerce yıldır alev çıkıyor. Her yıl binlerce turist hem tarih, hem doğa hem de o alevler için bölgeye akın ediyor.

Adını Yunan mitolojisinde ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş, Çıralı Plajı’na 1 kilometre uzaklıkta. Deniz seviyesinden yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunuyor.

Yanartaş’a, yaya olarak patikalar ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılıyor. Likya Yolu üzerinde yer alması ve Roma dönemine ait bir kilisenin bulunması dolayısıyla tarih ve doğa severlerin de ilgisini çekiyor.

Bu yıl Yanartaş’ı şimdiye kadar yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.

Yanartaş işletme sahibi Mustafa Köylüoğlu, toplamda 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.


HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #turizm #antalya
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