Türk denizlerinin röntgenini çeken deneyin ilk sonuçları açıklandı

Ülkede yürütülen en kapsamlı "vatandaş bilimi" projesi niteliğindeki "Denizlerimizin Genç Kaşifleri" ile 7'den 77'ye katılımcılar, Ramazan Bayramı tatilinde bulundukları kıyı illerinde özel üretilmiş cihazlarla denizlerden örnekler topladı.

Gönüllülerle yürütülen deneyle gemiyle aylar sürecek seyrüsefere gerek kalmadan, 250 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı, 650 ton karbondioksite karşılık gelen karbon ayak izinin de önüne geçildi.

"VATANDAŞ BİLİMİ İLE TOPLUMUN BİLİMSEL SÜREÇLERE KATILIMI TEŞVİK EDİLDİ"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "Denizlerimizin Genç Kaşifleri" projesinde toplanan verilerin ilk analizlerine yönelik, açıklamalarda bulundu.

ODTÜ'nün nitelikli araştırmacılarıyla bilime yaptığı katkıların yanı sıra, bilimi toplumla buluşturan projelerle öncü rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Kök, Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk Bilim İletişimi Ofisi'nin de yine üniversitede yer aldığına dikkati çekti.

Son yıllarda öne çıkan bilim iletişimi yöntemlerinden birisinin "vatandaş bilimi" olduğunu belirten Kök, bu yöntemle toplumun bilimsel süreçlere katılımının teşvik edildiğini anlattı.